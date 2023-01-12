Протягом року потенційна загроза наступу РФ із території Білорусі зберігатиметься - Генштаб ЗСУ

Потенційна загроза наступу збройних сил РФ із території Білорусі зберігатиметься протягом року, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Протягом поточного року потенційна загроза наступу ЗС РФ із території Білорусі зберігатиметься. Наразі заходів щодо формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій із території Республіки Білорусь не спостерігається", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Громов зазначив, що противник активізував залізничні перевезення вздовж державного кордону України. Так, продовжується переміщення до Білорусі на відновлення боєздатності підрозділів агресора, також продовжується переміщення з Білорусі підрозділів ЗС РФ, які з жовтня 2022 року проходили бойове злагодження на полігонах.