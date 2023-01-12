Для лікування поранених російських військових у Луганську область везуть лікарів із РФ

Для лікування поранених російських військових у Луганську область везуть лікарів із РФ, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"Пораненими зайняті навіть коридори. Щоб лікувати їх, росіяни звозять медиків із різних регіонів Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через велику кількість поранених станом на 9 січня у місцевій лікарні Марківки додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

Тим часом у Луганську під потреби хворих росіян у будівлі обласної лікарні переобладнали навіть актовий зал, зазначили в обладміністрації.