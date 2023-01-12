Ворог уночі знову обстрілював Марганецьку ОТД Дніпропетровської області

Російські війська знову обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщину знову обстрілювали. Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли близько десятка ворожих снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, люди не постраждали, проте пошкоджено кілька приватних будинків і господарських споруд. Масштаби завданих збитків ще з'ясовуються.

В інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І цієї хвилини спокійно.