Жеваго заявляє про готовність дати свідчення у справі банку "Фінанси та Кредит" у Франції

Бізнесмен та ексдепутат Костянтин Жеваго, який очікує 19 січня слухання у французькому суді запиту про його екстрадицію в Україну у справі про розтрату $113 млн банку "Фінанси та Кредит", закликає прокуратуру та Державне бюро розслідувань (ДБР) заслухати його свідчення у справі у Франції.

"Сподіваюся і знову звертаюся, щоб вони вислухали мене і взяли з мене свідчення", - заявив Жеваго в інтерв'ю телеканалу "Еспресо", бенефіціаром якого є його син.

Бізнесмен стверджує, що прокуратура та ДБР раніше вже 15 разів відмовляли його проханням дати свідчення у справі за межами України.

Жеваго зазначив, що те, що відбувається, приносить йому "багато негативу піарного, багато негативу бізнесового, тому що люди не розуміють у рамках цієї справи винен я чи ні". "Хочу сам довести цю справу або до закриття або до розгляду в суді, але ні прокуратура, ні ДБР у цьому не зацікавлені", - заявив ексдепутат.

На його думку, те, що відбувається, має політичне підґрунтя і вигідне Офісу президента, "оскільки у них є програма, яку вони намагаються продати українцям та виборцям, деолігархізації".

"Мене обізвали олігархом, хоча я не є олігархом. Я великий, відомий і успішний підприємець… Збудував компанії, які успішно працюють і в Європі, і в США", – наголосив Жеваго, додавши, що він та його компанії надали військову та гуманітарну допомогу на 1 млрд грн.

Він стверджує, що Офіс президента "роздає команди і прокуратурі, і ДБР і має вплив на суд Печерський", який ексдепутат порівняв із Басманним судом у Москві та іншими "замовними судами, які існують в інших диктатурах". Водночас, бізнесмен заявив, що довіряє українському Верховному суду.

Бізнесмен додав, що ще однією причиною є зацікавленість "прибрати" деякі його активи в Україні, які заарештовуються за поданням ДБР, проте не уточнив, кого конкретно він у цьому підозрює.

Під час інтерв'ю ведучий "Еспресо" продемонстрував позицію Харківської правозахисної групи, яка висловилася проти екстрадиції Жеваго в Україну, зокрема як небезпечної для його життя та здоров'я. "Російські військові проводять каральну практику щодо бізнесменів і політиків на захоплених територіях, застосовуючи до них тортури і нелюдське поводження. У разі захоплення території, де буде ув'язнений Жеваго, він не зможе її покинути, оскільки перебуватиме в СІЗО, а отже не зможе і протистояти незаконним діям росіян. Крім того, постійні російські ракетні обстріли заважають ефективному правосуддю і можуть призвести до гуманітарної катастрофи, уникнути якої Жеваго не вдасться через неможливість виїхати в інший населений пункт під час перебування під вартою", – йдеться зокрема, у документі.

Жеваго спрогнозував, що за будь-якого рішення французького суду про його екстрадицію воно буде оскаржено, тому процес триватиме ще кілька місяців.

ДБР обвинувачує Жеваго і низку топменеджерів збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних з ним юридичних осіб, зокрема, "акції його підприємств на сотні мільйонів грн, 26 об'єктів нерухомості, … 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир".

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а до міжнародного розшуку його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.

Бізнесмена було затримано 27 грудня 2022 року в Куршевелі і 29 грудня взято під арешт за запитом на екстрадицію, проте 5 січня звільнено під заставу EUR1 млн. Як уточнив генпрокурор України Андрій Костін, серед накладених судом зобов'язань – здати паспорти, не залишати територію метрополії і тричі на тиждень з'являтися у поліцію.

На слуханнях суду, зокрема, стало відомо, що Жеваго наразі мешкає у Дубаї та подав прохання про надання йому притулку в Гібралтарі.

Найбільшим активом бізнесмена є мажоритарний пакет акцій гірничорудної компанії Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі, з основними активами в Україні, яку він до 2019 року очолював як CEO, будучи одночасно народним депутатом. Однак після затримання у Франції Жеваго покинув раду директорів Ferrexpo.