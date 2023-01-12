Раді пропонують відкликати з керівних посад у парламентських комітетах нардепів із колишньої фракції ОПЗЖ

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді відкликати з керівних посад у комітетах парламентаріїв, які входили до фракції забороненої судом політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Відповідний проект постанови №8348 зареєстровано у парламенті 11 січня, але його текст на даний час відсутній.

Серед авторів цієї законодавчої ініціативи – Ірина Геращенко, Марія Іонова, Володимир Ар'єв, Олексій Гончаренко (всі із фракції "Європейська солідарність"), заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, Ігор Гузь (група "За майбутнє"), Наталія Піпа, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська (фракція "Голос"), Юрій Камельчук, Олег Дунда, Лада Булах (усі троє із "Слуги народу").