Кулеба обговорив із головою МЗС Естонії військові потреби України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм колегою главою МЗС Естонської Республіки Урмасом Реінсалу (UrmasReinsalu) допомогу, яку Естонія може надати Україні.
"Провів розмову з Урмасом Реінсалу. Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини", - написав він у мікроблозі твіттер.
Глава українського МЗС зазначив, що подякував Естонії за ініціативу механізму компенсації і зазначив, що "це важливий елемент Формули миру. Росія має заплатити".