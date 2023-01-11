Події

22:08 11.01.2023

Кулеба обговорив із головою МЗС Естонії військові потреби України

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Кулеба обговорив із головою МЗС Естонії військові потреби України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм колегою главою МЗС Естонської Республіки Урмасом Реінсалу (UrmasReinsalu) допомогу, яку Естонія може надати Україні.

"Провів розмову з Урмасом Реінсалу. Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини", - написав він у мікроблозі твіттер.

Глава українського МЗС зазначив, що подякував Естонії за ініціативу механізму компенсації і зазначив, що "це важливий елемент Формули миру. Росія має заплатити".

 

 

 

Теги: #розмова #естонія #кулеба

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