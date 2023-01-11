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19:18 11.01.2023

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

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Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Підтримка України з боку Литви та Польщі триватиме до нашої перемоги, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні тут у Львові для України пролунали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника – нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую президенту (Анджею –ІФ-У) Дуді, уряду Польщі, всім нашим польським друзям", - сказав Зеленський.

"Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Я дякую Гітанасу (Неуседі – ІФ-У) за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка розпочалася ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги", - зазначив президент.

За його словами, він "почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея (Дуди – ІФ-У), і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України та всієї Європи, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення миру. Російська агресія має програти – так і буде".

Теги: #литва #польща #підтримка #зеленський

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