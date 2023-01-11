США допоможуть українським військовим посилити можливості з кібербезпеки та кібероборони - меморандум

Міністерство оборони України та Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) домовилися про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку реалізації заходів кібероборони, повідомляє у середу інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяІнформ".

Як зазначається у повідомленні, між Міноборони та CRDF Global підписано Меморандум про взаєморозуміння, яким розпочато стійку співпрацю з розвитку та впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.

Меморандум підписаний заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Олегом Гайдуком, із американського боку повноваження підписанта було делеговано операційному директору Фонду CRDF Global в Україні Михайлу Веричу.

Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у галузі кібербезпеки; сприяння вдосконаленню освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ; інтенсифікацію та розширення зв'язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному і технологічному співробітництву Міноборони та ЗСУ у сфері кібербезпеки.

У відомстві зазначили, що поточна дорожня карта взаємодії із CRDF Global передбачає залучення зовнішньої експертизи для реформ кібернапрямку; набуття спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп'ютерні інциденти у військовій сфері (mil.cert-ua); організацію та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців МОУ/ЗСУ, студентів вітчизняних військових навчальних закладів; спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.