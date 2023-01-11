Події

18:57 11.01.2023

США допоможуть українським військовим посилити можливості з кібербезпеки та кібероборони - меморандум

1 хв читати
США допоможуть українським військовим посилити можливості з кібербезпеки та кібероборони - меморандум

Міністерство оборони України та Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) домовилися про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку реалізації заходів кібероборони, повідомляє у середу інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяІнформ".

Як зазначається у повідомленні, між Міноборони та CRDF Global підписано Меморандум про взаєморозуміння, яким розпочато стійку співпрацю з розвитку та впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.

Меморандум підписаний заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Олегом Гайдуком, із американського боку повноваження підписанта було делеговано операційному директору Фонду CRDF Global в Україні Михайлу Веричу.

Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у галузі кібербезпеки; сприяння вдосконаленню освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ; інтенсифікацію та розширення зв'язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному і технологічному співробітництву Міноборони та ЗСУ у сфері кібербезпеки.

У відомстві зазначили, що поточна дорожня карта взаємодії із CRDF Global передбачає залучення зовнішньої експертизи для реформ кібернапрямку; набуття спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп'ютерні інциденти у військовій сфері (mil.cert-ua); організацію та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців МОУ/ЗСУ, студентів вітчизняних військових навчальних закладів; спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.

Теги: #сша #міноборони #кібероборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 11.01.2023
У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

20:43 10.01.2023
Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

08:48 10.01.2023
Пентагон не вбачає у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та РФ ознак вступу Мінська у війну проти України

Пентагон не вбачає у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та РФ ознак вступу Мінська у війну проти України

08:08 10.01.2023
США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

07:28 10.01.2023
Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту із 40 супутниками OneWeb

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту із 40 супутниками OneWeb

21:29 09.01.2023
L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

18:05 09.01.2023
Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

07:16 09.01.2023
Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

06:44 09.01.2023
На Каліфорнію обрушився черговий шторм

На Каліфорнію обрушився черговий шторм

05:39 09.01.2023
США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Зеленський: Донецький напрямок тримається

За добу знищено російський гелікоптер і два розвідувальні дрони, завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Боднар спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України - Anadolu

У Соледарі тривають бої, окупанти зазнають великих втрат - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Україна отримала від Норвегії 10 мостів для звільнених територій

Зеленський: Донецький напрямок тримається

Український та російський омбудсмени обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими

За добу знищено російський гелікоптер і два розвідувальні дрони, завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Боднар спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України - Anadolu

Окупанти завдали 2 ракетних та 22 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

У Соледарі тривають бої, окупанти зазнають великих втрат - Генштаб ЗСУ

У Лондоні розглядають можливість постачання танків Україні - ЗМІ

Над Чорним морем збито безпілотник окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА