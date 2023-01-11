На Бахмутському напрямку за добу було 249 обстрілів – речник Східного угруповання ЗСУ

На Бахмутському напрямку за добу зафіксовано 249 обстрілів із різних видів озброєння, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"За добу на бахмутському фронті було 249 обстрілів різними видами артилерії", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Речник зазначив, що порівняно з літом, коли росіяни "фактично безлімітно" використовували снаряди 122-го і 152-го калібрів, нині ворог зосередився на конкретних напрямках (Бахмутському, Авдіївському, Лиманському) та певних населених пунктах, які їх цікавлять для проведення наступальних операцій.

"Дозволити собі постійне вогневе ураження вони не можуть. Їм уже потрібно постачати боєприпаси з більшої відстані. Шукають боєприпаси вже в різних країнах, щоб закупити. Тому що неймовірну інтенсивність війни можна порівняти хіба що з Другою світовою", - додав він.

Череватий також наголосив, що українські сили працюють над знищенням російських складів з артилерією, їхнього постачання та артилерійських установок. Тому, за його словами, противник віддалив місця розвантаження своїх артилерійських снарядів - не ближче ніж 100 км від передової.