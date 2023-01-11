Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, поранено одну особу

Російські окупанти в середу знову обстріляли Дніпропетровську область з артилерії, внаслідок чого одна особа дістала поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні - готують до операції", - написав Резніченко у телеграмі.

Він уточнив, що російські снаряди пошкодили будинки. Подробиці уточнюються.