Події

11:52 11.01.2023

В Україні найближчими днями очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем

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В Україні найближчими днями очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер уночі, 12 січня, в Україні без опадів, лише у південно-західних областях удень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. У північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві у четвер без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 12 січня найвища температура вдень (9,2°) була у 2005 році, найнижча вночі (-26,9°) у 1950 році.

У п'ятницю, 13 січня, в Україні без опадів, лише у південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у західних областях, на Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у п'ятницю без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз

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