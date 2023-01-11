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10:12 11.01.2023

Російські війська не захопили весь Соледар, у місті тривають бої – Інститут вивчення війни

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Російські війська не захопили весь Соледар, у місті тривають бої – Інститут вивчення війни

Російські війська не захопили весь Соледар, незважаючи на низку неправдивих заяв російських окупантів про нібито взяття міста під контроль, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 січня.

"Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК Вагнера просунулися на захід від Соледара. Євген Пригожин, який фінансує ПВК, спростував ці твердження, зазначивши, що сили Вагнера досі борються зі злагодженим українським опором", - йдеться у звіті.

Наголошується, що аналітики ISW 10 січня спостерігали візуальне підтвердження присутності сил ПВК у центрі Соледара, проте взяття під контроль окремих кварталів у Соледарі може бути недовгим, оскільки в місті тривають динамічні міські бої.

Водночас в інституті наголошують, що навіть якщо російські окупанти захоплять Соледар, це не означає, що Бахмут негайно опиниться в оточенні, як про це заявляють у РФ.

Також у ISW повідомляють, що в самій Росії з'являються нові розбіжності через ймовірне призначення генерала Олександра Лапіна, який командував російськими військами в Харківській області тоді, як вони хаотично відступали під час контрнаступу Збройних сил України восени, на посаду командувача Сухопутних військ РФ.

"Хоча офіційні джерела у Кремлі та Міноборони не підтвердили цього призначення, воно було широко поширене та сприйняте як факт серед військових коментаторів у російському інформаційному просторі", - зазначають аналітики.

Теги: #соледар #isw

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