Події

02:07 11.01.2023

У вівторок окупанти завдали 33 удари по прикордонних громадах – голова Сумської ОВА

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У вівторок окупанти завдали 33 удари по прикордонних громадах – голова Сумської ОВА

ъ Протягом вівторка російські окупанти завдали 33 удари по Великописарівській та Есманьській громадам, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв прикордоння із мінометів. Усього було 12 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми.", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Есманьську громаду окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано 21 приліт.

Внаслідок обстрілів жертв немає.

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Теги: #обстріли #сумська_область

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