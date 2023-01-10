Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

Українські військові почнуть вивчати методи використання зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot в американському штаті Оклахома з наступного тижня, заявив у вівторок прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

"Я можу підтвердити, що тренування українських військових на ЗРК Patriot розпочнуться наступного тижня у Форт-Сіллі, Оклахома", - сказав він.

За його словами, через процес навчання пройдуть 90 – 100 українських військових, а курс підготовки триватиме кілька місяців.