Події

20:43 10.01.2023

Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

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Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

Українські військові почнуть вивчати методи використання зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot в американському штаті Оклахома з наступного тижня, заявив у вівторок прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

"Я можу підтвердити, що тренування українських військових на ЗРК Patriot розпочнуться наступного тижня у Форт-Сіллі, Оклахома", - сказав він.

За його словами, через процес навчання пройдуть 90 – 100 українських військових, а курс підготовки триватиме кілька місяців.

 

 

Теги: #сша #україна #навчання #patriot

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