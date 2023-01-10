Події

19:49 10.01.2023

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6952 цивільних, ще 11 144 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 6952 цивільних, ще 11 144 поранено – ООН

Серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 9 січня 2023 року постраждало 18 096 осіб (тижнем раніше – 17 994), зокрема 6952 загинуло (6919), повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2758 чоловіків, 1857 жінок, 220 хлопчиків та 176 дівчаток, тоді як стать 35 дітей та 1906 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 11 144 поранених – 322 хлопчики та 234 дівчинки, а також 254 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 3 січня загинуло двоє та поранено двох дітей.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у грудні – 190 – перевищила показник листопада – 164, який був мінімальним з початку війни. Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3361 загиблий. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 708, у травні – до 476, у червні – до 376 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 359 осіб, за серпень – 307, за вересень – 330, за жовтень – 287.

Кількість поранених у грудні також перевищила дані листопада – 612 порівняно з 530. У жовтні кількість поранених скоротилася до 787 із 934 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня – 894 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1021. У квітні та березні було поранено, відповідно, 1257 та 2416 осіб.

За 10 днів нового року загинуло 34 цивільних та було поранено ще 101.

Згідно зі зведенням, у січні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 29 людей і ще 97 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померло 5 і було поранено 4 особи (7% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у грудні припало 86% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 3 січня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви

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