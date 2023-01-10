Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, – британська розвідка

Російські окупанти, зокрема приватної військової компанії "Вагнера", за останні чотири дні здійснили тактичний наступ на місто Соледар Донецької області і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованої у твіттері Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

У розвідці зазначають, що Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головним оперативним завданням окупантів. "Соледарська вісь Росії, найімовірніше, є спробою обійти Бахмут із півночі та розірвати українські шляхи постачання", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що частина боїв велася за входи в закинуті 200-кілометрові тунелі соляних шахт, розташованих під містом, які можуть бути використані для проникнення в тил.

"Незважаючи на посилення тиску на Бахмут Росія навряд чи зможе відразу оточити місто, тому що українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі та контролюють шляхи постачання", - зазначають у британській розвідці.