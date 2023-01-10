Події

10:23 10.01.2023

Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, – британська розвідка

1 хв читати
Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, – британська розвідка

Російські окупанти, зокрема приватної військової компанії "Вагнера", за останні чотири дні здійснили тактичний наступ на місто Соледар Донецької області і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованої у твіттері Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

У розвідці зазначають, що Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головним оперативним завданням окупантів. "Соледарська вісь Росії, найімовірніше, є спробою обійти Бахмут із півночі та розірвати українські шляхи постачання", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що частина боїв велася за входи в закинуті 200-кілометрові тунелі соляних шахт, розташованих під містом, які можуть бути використані для проникнення в тил.

"Незважаючи на посилення тиску на Бахмут Росія навряд чи зможе відразу оточити місто, тому що українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі та контролюють шляхи постачання", - зазначають у британській розвідці.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 10.01.2023
Російські "дочки" західних банків надають кредитні канікули російським військовим

Російські "дочки" західних банків надають кредитні канікули російським військовим

09:39 10.01.2023
ПВК "Вагнера" заявляє про просування біля Соледара і Бахмута для утвердження себе як єдиної сили в РФ, здатної на успіх, - ISW

ПВК "Вагнера" заявляє про просування біля Соледара і Бахмута для утвердження себе як єдиної сили в РФ, здатної на успіх, - ISW

09:14 10.01.2023
Понад 1332 дитини постраждали від повномасштабної агресії Росії, 453 із них загинули, 879 - поранені - Офіс генпрокурора

Понад 1332 дитини постраждали від повномасштабної агресії Росії, 453 із них загинули, 879 - поранені - Офіс генпрокурора

18:53 09.01.2023
Сили оборони завдали ударів по 18 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 18 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

14:58 09.01.2023
Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі – Кулеба

Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі – Кулеба

08:12 09.01.2023
Напад Москви на Україну спричинив найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни - ООН

Напад Москви на Україну спричинив найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни - ООН

16:36 08.01.2023
Вертоліт і безпілотник ворога збили українські зенітники в неділю

Вертоліт і безпілотник ворога збили українські зенітники в неділю

15:27 08.01.2023
За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

15:19 08.01.2023
За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

13:25 08.01.2023
Унаслідок збройної агресії РФ проти України за минулу добу загинули 2 цивільних, ще 9 дістали поранень - К.Тимошенко

Унаслідок збройної агресії РФ проти України за минулу добу загинули 2 цивільних, ще 9 дістали поранень - К.Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня - Столтенберг

Соледар і околиці міста за добу було обстріляно 86 разів різними системами артилерії

Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за координації з союзниками - Шольц

За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

ОСТАННЄ

НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

Генсек НАТО: Необхідно нарощувати виробництво озброєння, щоб захищати країни альянсу та допомагати Україні

Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня - Столтенберг

Соледар і околиці міста за добу було обстріляно 86 разів різними системами артилерії

Пашинян: Навчання ОДКБ у Вірменії в 2023 р. не проводитимуться, у нинішній ситуації це недоцільно

Тепло на півдні та заході України й морози на півночі та сході втримаються найближчими днями, подекуди пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Українські сили вразили російський катер біля Херсона

ДБР передало Нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи, вилучені у справі про махінації з гумодопомогою

Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за координації з союзниками - Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА