За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

Минулої доби противник втратив 710 одиниць о/с, а від початку повномасштабного вторгнення 112 470 військових. ЗСУ знищило 4 танки, 7 бронемашин, 4 артсистеми, 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 БПЛА та корабель, повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано, танків – 3084 (+4) од., бойових броньованих машин – 6154 (+7) од, артилерійських систем – 2073 (+4) од, і 6 - 2073 (+4) од, РСЗВ - 434 (+0) од, засоби ППО - 217 (+0) од, літаків - 285 (+0) од, гелікоптерів - 275 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4), крилаті ракети - 723 (+0), кораблі / катери - 17 (+1) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4817 (+8) од., спеціальна техніка - 183 (+0).

"Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - наголосили в Генштабі.