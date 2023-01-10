Події

08:34 10.01.2023

За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

1 хв читати
За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

Минулої доби противник втратив 710 одиниць о/с, а від початку повномасштабного вторгнення 112 470 військових. ЗСУ знищило 4 танки, 7 бронемашин, 4 артсистеми, 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 БПЛА та корабель, повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано, танків – 3084 (+4) од., бойових броньованих машин – 6154 (+7) од, артилерійських систем – 2073 (+4) од, і 6 - 2073 (+4) од, РСЗВ - 434 (+0) од, засоби ППО - 217 (+0) од, літаків - 285 (+0) од, гелікоптерів - 275 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4), крилаті ракети - 723 (+0), кораблі / катери - 17 (+1) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4817 (+8) од., спеціальна техніка - 183 (+0).

"Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - наголосили в Генштабі.

 

 

Теги: #втрати #уточнення #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 10.01.2023
ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

07:07 10.01.2023
За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

08:03 09.01.2023
За добу ЗС України знищили майже 600 одиниць о/с агресора, 11 танків та 3 вертольоти

За добу ЗС України знищили майже 600 одиниць о/с агресора, 11 танків та 3 вертольоти

07:26 09.01.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

07:20 09.01.2023
У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

11:44 07.01.2023
За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

19:03 06.01.2023
Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

09:15 05.01.2023
За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

19:25 04.01.2023
На Харківщині загинув начальник групи піротехнічних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС Тернопільської області

На Харківщині загинув начальник групи піротехнічних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС Тернопільської області

08:28 03.01.2023
Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

Зеленський говорив із лідерами низки країн Європи про збільшення оборонної підтримки

За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

Завдяки стійкості бійців у Соледарі Україна виграла додатковий час і додаткові сили – Зеленський

ОСТАННЄ

ПВК "Вагнера" заявляє про просування біля Соледара і Бахмута для утвердження себе як єдиної сили в РФ, здатної на успіх, - ISW

Червоний Хрест України удостоєний нагороди за відновлення країни

Понад 1332 дитини постраждали від повномасштабної агресії Росії, 453 із них загинули, 879 - поранені - Офіс генпрокурора

Пентагон не вбачає у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та РФ ознак вступу Мінська у війну проти України

"Укренерго" повернуло нічні ліміти енергоспоживання

Суховантажі в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України через негоду

За добу на Донеччині внаслідок обстрілів поранено шестеро людей

США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

Франція та Польща наполягають на наданні Німеччиною танків Leopard Україні

Учасників погромів у Бразилії можуть обвинуватити за статтями про тероризм і підрив демократичних інститутів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА