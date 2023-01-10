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07:11 10.01.2023

Зеленський говорив із лідерами низки країн Європи про збільшення оборонної підтримки

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Зеленський говорив із лідерами низки країн Європи про збільшення оборонної підтримки

У ході телефонних переговорів з лідерами Чехії, Словенії, Португалії та Північної Македонії президент України Володимир Зеленський Говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне.

"Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового "Рамштайну", й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

Світ знає, зазначив Зеленський, що "кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів".

 

 

Теги: #європа #підтримка #діалог

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