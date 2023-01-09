Лише чотири особи змогли виїхати з Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні - мер

Лише чотири особи змогли виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Ситуація, на жаль, лише погіршується... Через Василівку до міста Запоріжжя майже неможливо потрапити. За останні три тижні проїхати змогли лише чотири особи", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

За його словами, також ускладнюється процес виїзду через тимчасово окупований Крим: мелітопольці витрачають на це від чотирьох до шести діб, оскільки Кримський міст практично не функціонує.

Крім того, Федоров зазначив, що наразі, "якщо жителі добираються до кордону Російської Федерації з Грузією чи Європейським Союзом, це також не гарантує їм виїзд, а навпаки: приблизно 70-80 мешканців тимчасово окупованих територій рашистські прикордонники розвертають і не випускають із Росії".