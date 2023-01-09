Події

15:14 09.01.2023

Лише чотири особи змогли виїхати з Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні - мер

1 хв читати
Лише чотири особи змогли виїхати з Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні - мер

Лише чотири особи змогли виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Ситуація, на жаль, лише погіршується... Через Василівку до міста Запоріжжя майже неможливо потрапити. За останні три тижні проїхати змогли лише чотири особи", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

За його словами, також ускладнюється процес виїзду через тимчасово окупований Крим: мелітопольці витрачають на це від чотирьох до шести діб, оскільки Кримський міст практично не функціонує.

Крім того, Федоров зазначив, що наразі, "якщо жителі добираються до кордону Російської Федерації з Грузією чи Європейським Союзом, це також не гарантує їм виїзд, а навпаки: приблизно 70-80 мешканців тимчасово окупованих територій рашистські прикордонники розвертають і не випускають із Росії".

Теги: #окупація #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 08.01.2023
Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

10:04 04.01.2023
Окупанти заборонили виходити на вулицю жителям низки сіл поблизу Токмака до 8 січня

Окупанти заборонили виходити на вулицю жителям низки сіл поблизу Токмака до 8 січня

16:53 31.12.2022
У Запорізькій області унаслідок ракетного удару постраждали 4 людини, зокрема вагітна жінка і дитина - голова ОВА

У Запорізькій області унаслідок ракетного удару постраждали 4 людини, зокрема вагітна жінка і дитина - голова ОВА

19:28 28.12.2022
Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

18:42 25.12.2022
РФ вводить затяжну комендантську годину на окупованих територіях до 10 днів - Гуменюк

РФ вводить затяжну комендантську годину на окупованих територіях до 10 днів - Гуменюк

11:02 24.12.2022
Окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу - Стратком ЗСУ

Окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу - Стратком ЗСУ

07:11 24.12.2022
Медустанови на окупованій території України перевантажені через велику кількість поранених росіян

Медустанови на окупованій території України перевантажені через велику кількість поранених росіян

19:05 12.12.2022
Колаборанта Булюка поранено в результаті підриву автомобіля в Скадовську

Колаборанта Булюка поранено в результаті підриву автомобіля в Скадовську

21:41 07.12.2022
Ми не маємо права залишити жодну людину в російській окупації – Зеленський у зверненні до Фонду захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді

Ми не маємо права залишити жодну людину в російській окупації – Зеленський у зверненні до Фонду захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді

03:36 06.12.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та будинки – голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та будинки – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

Командувач Сухопутних військ ЗСУ об'їхав українські позиції в районі Бахмута й Соледара

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі – Кулеба

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою - Держприкордонслужба України

ЄСПЛ у січні оприлюднить рішення щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

На Львівщині керівника комунального підприємства затримали на хабарі - прокуратура

Суховантаж MV Glory, який перевозив українську кукурудзу, зняли з мілини в Суецькому каналі

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

На Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина, ще двоє отруїлися продуктами горіння - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА