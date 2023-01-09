Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

Державна митна служба України спростовує звинувачення Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) у створенні злочинної схеми розкрадання коштів під час експорту українського зерна, в причетності до якої підозрюють понад 10 чиновників, серед яких заступник начальника одного з департаментів Держмитслужби та керівництво Одеської митниці.

Як повідомляється в пресрелізі відомства в понеділок, звинувачення цих чиновників у створенні злочинної схеми, що призвела до несплати податків на 5,2 млрд грн, є безпідставним, оскільки на зернові вантажі не нараховується вивізне мито, і відповідні збитки не можуть бути розраховані в принципі.

"Правоохоронці маніпулюють фактами, адже зернові не входять до переліку товарів, на які нараховується вивізне (експортне) мито. Тобто 5,2 млрд грн, про які повідомляють аналітики БЕБ, не можуть бути вирахувані", - наводить Держмитслужба слова в. о. голови В'ячеслава Демченка.

Крім того, у повідомленні Держмитслужби зазначено, що співробітники БЕБ та податкової не відреагували належним чином на наявність підприємств із ризиковою діяльністю, натомість доручили митниці здійснити огляд таких компаній. Проте у 80% випадків співробітники бюро не з'явилися на проведення оглядів.

"Водночас йдеться про розмежування повноважень органів влади - Держмитслужби, Державної податкової служби та БЕБ. Зокрема, контроль внутрішнього ринку, де продається/перепродається зерно у значних обсягах, відповідно до чинного законодавства митниця не здійснює. Тут питання мають виникати до податківців та співробітників БЕБ", - уточнив Демченко в повідомленні.

Як повідомлялося, СБУ та БЕБ 3 січня викрили злочинну схему розкрадання коштів на експорті українського зерна. За їхніми даними, до організації схеми причетні понад 10 чиновників, серед них заступник начальника одного з департаментів Держмитслужби та керівництво Одеської митниці. Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків під час експорту українського зерна, внаслідок чого держава недоотримала сотні мільйонів гривень.

За даними спецслужби, для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агропромислових холдингів. Щоб "заплутати" торговельні ланцюги та уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, ділки передавали продукцію з однієї фірми-"прокладки" до іншої, після чого збували зерно експортерам для продажу за кордон.

За даними слідства, співробітники БЕБ до висунення підозри фіксували факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу. Проте, як зазначено в повідомленні, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень та дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції зловмисників за кордон.

Під час 30 обшуків в адмінприміщеннях центрального апарату Держмитслужби на території портів та за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнові записи, документи в електронному вигляді, мобільні телефони із доказами незаконної оборудки. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.