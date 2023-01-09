Події

14:04 09.01.2023

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

3 хв читати
Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

Державна митна служба України спростовує звинувачення Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) у створенні злочинної схеми розкрадання коштів під час експорту українського зерна, в причетності до якої підозрюють понад 10 чиновників, серед яких заступник начальника одного з департаментів Держмитслужби та керівництво Одеської митниці.

Як повідомляється в пресрелізі відомства в понеділок, звинувачення цих чиновників у створенні злочинної схеми, що призвела до несплати податків на 5,2 млрд грн, є безпідставним, оскільки на зернові вантажі не нараховується вивізне мито, і відповідні збитки не можуть бути розраховані в принципі.

"Правоохоронці маніпулюють фактами, адже зернові не входять до переліку товарів, на які нараховується вивізне (експортне) мито. Тобто 5,2 млрд грн, про які повідомляють аналітики БЕБ, не можуть бути вирахувані", - наводить Держмитслужба слова в. о. голови В'ячеслава Демченка.

Крім того, у повідомленні Держмитслужби зазначено, що співробітники БЕБ та податкової не відреагували належним чином на наявність підприємств із ризиковою діяльністю, натомість доручили митниці здійснити огляд таких компаній. Проте у 80% випадків співробітники бюро не з'явилися на проведення оглядів.

"Водночас йдеться про розмежування повноважень органів влади - Держмитслужби, Державної податкової служби та БЕБ. Зокрема, контроль внутрішнього ринку, де продається/перепродається зерно у значних обсягах, відповідно до чинного законодавства митниця не здійснює. Тут питання мають виникати до податківців та співробітників БЕБ", - уточнив Демченко в повідомленні.

Як повідомлялося, СБУ та БЕБ 3 січня викрили злочинну схему розкрадання коштів на експорті українського зерна. За їхніми даними, до організації схеми причетні понад 10 чиновників, серед них заступник начальника одного з департаментів Держмитслужби та керівництво Одеської митниці. Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків під час експорту українського зерна, внаслідок чого держава недоотримала сотні мільйонів гривень.

За даними спецслужби, для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агропромислових холдингів. Щоб "заплутати" торговельні ланцюги та уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, ділки передавали продукцію з однієї фірми-"прокладки" до іншої, після чого збували зерно експортерам для продажу за кордон.

За даними слідства, співробітники БЕБ до висунення підозри фіксували факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу. Проте, як зазначено в повідомленні, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень та дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції зловмисників за кордон.

Під час 30 обшуків в адмінприміщеннях центрального апарату Держмитслужби на території портів та за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнові записи, документи в електронному вигляді, мобільні телефони із доказами незаконної оборудки. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Теги: #сбу #зерно #держмитслужба #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 09.01.2023
Суховантаж MV Glory, який перевозив українську кукурудзу, зняли з мілини в Суецькому каналі

Суховантаж MV Glory, який перевозив українську кукурудзу, зняли з мілини в Суецькому каналі

16:09 08.01.2023
СБУ попереджає про антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові

СБУ попереджає про антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові

10:34 06.01.2023
СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

12:43 05.01.2023
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності

10:47 05.01.2023
БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю понад 350 млн грн

БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю понад 350 млн грн

17:08 04.01.2023
СБУ відкрила справу стосовно колишньої ведучої телеканалів Медведчука за виправдання агресії РФ

СБУ відкрила справу стосовно колишньої ведучої телеканалів Медведчука за виправдання агресії РФ

16:57 04.01.2023
Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

15:56 04.01.2023
СБУ затримала на Закарпатті детектива БЕБ і місцевого депутата за "кришування" підпільного збуту електронних сигарет

СБУ затримала на Закарпатті детектива БЕБ і місцевого депутата за "кришування" підпільного збуту електронних сигарет

15:43 04.01.2023
У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

16:56 03.01.2023
СБУ ліквідувала корупційну схему розкрадання коштів на експорті зерна

СБУ ліквідувала корупційну схему розкрадання коштів на експорті зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

Командувач Сухопутних військ ЗСУ об'їхав українські позиції в районі Бахмута й Соледара

Суд заарештував активи підозрюваного в держзраді ексміністра освіти Табачника на суму понад $2 млн

ОСТАННЄ

На Донеччині розшукують двох волонтерів - громадян Великої Британії

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

Лише чотири особи змогли виїхати з Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні - мер

Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі – Кулеба

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою - Держприкордонслужба України

ЄСПЛ у січні оприлюднить рішення щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

На Львівщині керівника комунального підприємства затримали на хабарі - прокуратура

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

На Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина, ще двоє отруїлися продуктами горіння - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА