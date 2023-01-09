Події

08:03 09.01.2023

За добу ЗС України знищили майже 600 одиниць о/с агресора, 11 танків та 3 вертольоти

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За добу ЗС України знищили майже 600 одиниць о/с агресора, 11 танків та 3 вертольоти

За добу українські військові знищили 590 одиниць особового складу армії російського агресора, 11 танків та 3 вертольоти, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали особового складу – близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано, танків – 3080 (+11) од., бойових броньованих машин – 6147(+17) од., артилерійських систем – 2069 (+4) од, РСЗВ -  434 (+3) од, засоби ППО - 217 (+0) од., літаків - 285 (+0) од., гелікоптерів – 275 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7), крилаті ракети – 723 (+0), кораблі/катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+ 8) од, спеціальна техніка – 183 (+0)", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #втрати #ворог

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