Події

22:43 08.01.2023

Російська армія завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

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Російська армія завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

Світ знову побачив днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті, заявив у відеозверненні у неділю президент України Володимир Зеленський.

"Російські обстріли Херсона запальними боєприпасами – відразу після Різдва. Удари по Краматорську та іншим містам Донбасу – саме по цивільних об'єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито "мовчання" їхньої армії", - сказав він.

Все це тоді, сказав він, "коли в Москві щось там розповідали про нібито "перемир'я".

"Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює. Тільки посилення України, тільки успіхи України, лише відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з російської неволі – гарантії відновлення миру", - заявив Зеленський.

Теги: #рф #україна #зеленський #псевдоперемиря

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