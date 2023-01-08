Окупанти за добу 19 разів обстріляли територію Херсонщини, вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА - голова ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 19 разів обстріляли територію Херсонської області, використовували для цього артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки і БПЛА, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини. Стріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і БПЛА", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, внаслідок атак окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів області.

"За минулу добу через російські обстріли 1 людина дістала поранень", - підсумував голова ОВА.