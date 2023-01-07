Слова росіян про нібито припинення вогню виявилися брехливими – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова керівництва Росії про нібито припинення вогню виявилися брехливими.

«Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях», - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Укотре підтвердилося: тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру", - зазначив він.

За його словами, «заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ».