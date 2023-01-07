Події

20:26 07.01.2023

Слова росіян про нібито припинення вогню виявилися брехливими – Зеленський

1 хв читати
Слова росіян про нібито припинення вогню виявилися брехливими – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова керівництва Росії про нібито припинення вогню виявилися брехливими.

«Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях», - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Укотре підтвердилося: тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру", - зазначив він.

За його словами, «заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ».

 

Теги: #рф #обстріли #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 07.01.2023
Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти осіб, які допомагають вести війну

Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти осіб, які допомагають вести війну

17:50 07.01.2023
Персональні санкції запроваджуються проти 119 осіб, серед них - російські актори, діячі культури, пропагандисти, а також проти громадянки України Жанни Бадоєвої

Персональні санкції запроваджуються проти 119 осіб, серед них - російські актори, діячі культури, пропагандисти, а також проти громадянки України Жанни Бадоєвої

13:41 07.01.2023
У РФ не відреагували на новий пакет військової допомоги США Україні, але продовжили критикувати Путіна за оголошене перемир'я - ISW

У РФ не відреагували на новий пакет військової допомоги США Україні, але продовжили критикувати Путіна за оголошене перемир'я - ISW

12:21 07.01.2023
Обстріли окупантів вночі забрали життя двох жителів Донецької області, 8 поранені

Обстріли окупантів вночі забрали життя двох жителів Донецької області, 8 поранені

11:44 07.01.2023
За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

19:33 06.01.2023
Українська родина єдина як ніколи – Зеленський у різдвяному привітанні

Українська родина єдина як ніколи – Зеленський у різдвяному привітанні

15:12 06.01.2023
Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

14:46 06.01.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном подальшу європейську інтеграцію України

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном подальшу європейську інтеграцію України

14:16 06.01.2023
Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про експлуатацію ракетного комплексу 15П118М

Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про експлуатацію ракетного комплексу 15П118М

14:03 06.01.2023
Зеленський подякував Японії за постачання Україні генераторів та запросив приєднатися до участі у реалізації формули миру

Зеленський подякував Японії за постачання Україні генераторів та запросив приєднатися до участі у реалізації формули миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог завдав двох ракетних ударів по Мерефі, за попередніми даними 1 людина постраждала - голова Харківської ОВА

Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя – секретар міськради

Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти осіб, які допомагають вести війну

Дуже важливо, що у Лаврі прозвучала молитва за Україну – Зеленський

Персональні санкції запроваджуються проти 119 осіб, серед них - російські актори, діячі культури, пропагандисти, а також проти громадянки України Жанни Бадоєвої

ОСТАННЄ

Потерпілий внаслідок суботнього ракетного удару по Мерефі помер

Ворог завдав двох ракетних ударів по Мерефі, за попередніми даними 1 людина постраждала - голова Харківської ОВА

Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя – секретар міськради

Жителів Харківщини просять перебувати в укриттях: окупанти завдають ударів

Дуже важливо, що у Лаврі прозвучала молитва за Україну – Зеленський

Біля узбережжя Одеської області виявлено та знищено дві дрейфуючі міни

Голова комітету Ради Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ

Бої на Різдво тривали як завжди, найзапекліші велися навколо Кремінної - британська розвідка

Соледар перебуває під контролем ЗСУ, там тривають важкі бої

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА