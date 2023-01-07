Події

12:21 07.01.2023

Обстріли окупантів вночі забрали життя двох жителів Донецької області, 8 поранені

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Обстріли окупантів вночі забрали життя двох жителів Донецької області, 8 поранені

Двоє жителів Донецької області загинули і вісім дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в ніч на суботу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Червоній Горі. У місті поранено 5 осіб, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення в Предтечині Костянтинівської громади", - написав Кириленко в Телеграм.

"На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлових багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Островське. Зафіксовані періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв", - додав він.

Теги: #обстріли #донецька_область

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