За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські окупанти втратили близько 490 людей особового складу, 2 танки, одну бойову броньовану машину, 3 артилерійські системи і 2 засоби ППО, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно становили: особового складу – близько 110 740 (+490) осіб, танків ‒ 3066 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од, артилерійських систем – 2062 (+3) од, РСЗВ – 431 (+0) од, засобів ППО ‒ 217 (+2) од, літаків – 285 (+0) од, вертольотів – 272 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0), крилатих ракет ‒ 723 (+0), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 4798 (+1) од, спеціальної техніки ‒ 182 (+0)", – йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу на Фейсбук.