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18:08 06.01.2023

Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги та обговорив співпрацю задля посилення армії

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Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги та обговорив співпрацю задля посилення армії

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю телефонну розмову із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кілька десятків Marder та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - написав Зеленський у твіттері.

Шольц запевнив у продовженні підтримки України у війні проти РФ.
"Українці мужньо захищають свою країну, зокрема завдяки нашій допомозі. З огляду на розв'язану російську агресію ми тепер також поставляємо зенітну систему Patriot і БМП Marder. Ви можете розраховувати на нашу підтримку, президенте Зеленський!", - написав Шольц у твіттері за підсумками розмови.

Як повідомлялося, увечері 5 січня Олаф Шольц за підсумками розмови з американським президентом Джо Байденом заявив про намір Німеччини приєднатися до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Крім того, Німеччина заявила про передачу Україні бойових машин піхоти Marder. 

Теги: #україна #допомога #німеччина

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