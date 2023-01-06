Французький суд звільнив Жеваго під заставу EUR1 млн до слухання про екстрадицію – ЗМІ

Французький суд увечері 5 січня звільнив під заставу EUR1 млн бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, якого після затримання в Куршевелі заарештували 29 грудня на запит Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє видання Le Dauphine Libéré.

"Я не робив усього того, в чому мене звинувачують. Я завжди боровся з корупцією. За останні три роки я 15 разів просив, щоб правосуддя моєї країни заслухало мене, і 15 разів мені відмовляли", – цитують слова бізнесмена у статті.

Згідно з нею, Жеваго зараз проживає в Дубаї і подав прохання про надання йому притулку в Гібралтарі.

Ексдепутат заявив, що він не олігарх і завжди боровся з олігархами, а його адвокати наголосили, що бізнесменові необхідно бути на волі, щоб продовжувати керувати своїм бізнесом.

Раніше повідомлялося, що суд того ж дня переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції Жеваго в Україну, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися.

ДБР звинувачує Жеваго і низку топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, через що було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку.

За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних з ним юридичних осіб, зокрема, "акції його підприємств на сотні мільйонів грн, 26 об'єктів нерухомості, … 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир".

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а до міжнародного розшуку його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.