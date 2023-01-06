Прокуратура підозрює ексначальника відділу банку "Аркада" у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва

Колишня начальник відділу банку АТ АКБ "Аркада" підозрюється у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва на суму понад 4,5 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру ще одному колишньому посадовцю банку "Аркада" у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією міськпрокуратури, у період 2017-2018 років начальник відділу з обслуговування довірителів "Аркада" у змові з керівництвом банку та забудовниками формально впровадили акцію "Разом дешевше".

"Підозрювана залучила кошти підставних осіб на придбання 15 квартир у житлових комплексах "Еврика" та "Патріотика" за заниженою вартістю", - зазначається у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що такі дії завдали шкоди добросовісним довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" та "Патріотика" на суму понад 4,5 млн грн.

Наразі до суду направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У прокуратурі столиці нагадують, що у грудні 2022 року в рамках цього кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру у розтраті 11,5 млн грн колишньому заступнику директора та начальнику управління Головного департаменту із залучення коштів АТ АКБ "Аркада".