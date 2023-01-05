Порошенко: Лавра має бути духовним центром української Церкви, а не центром псевдорелігійної структури країни-агресора

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко привітав новину про першу службу Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі на Різдво 7 січня.

"Вітаю Православну церкву України, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою в Києво-Печерській лаврі, призначеною на 7 січня. Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України та нашої Церкви", - написав Порошенко в Facebook.

"Лавра – це наша національна святиня, яка має бути духовним центром Української церкви, а не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром", - додав політик.