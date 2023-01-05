Події

14:55 05.01.2023

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

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Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Протягом минулого тижня Україна отримала від Німеччини ракетні системи, безпілотники, гусеничні машини піхоти та системи виявлення дронів, повідомляє пресслужба німецького уряду.

Згідно з оприлюдненою інформацією, надано 20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами; дві броньовані евакуаційні машини; один тягач – транспортер танків М1070 Oshkos; сім гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти; 63 пікапи; 17 вантажівок 8х8; вісім розвідувальних дронів; 30 систем виявлення дронів; 27 антидронових датчиків та глушилок.

Також в Україну відправлено сім машин для прикордонної служби, 12 великотоннажних причепів; 21 генератор, 32 мобільні системи опалення, одну машину швидкої допомоги, 36400 вовняних ковдр.

Теги: #україна #допомога #німеччина

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