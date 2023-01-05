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11:03 05.01.2023

Єрмак обговорив із Салліваном координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України

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Єрмак обговорив із Салліваном координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої обговорив подальшу координацію щодо гарантування енергетичної безпеки України.

Як повідомляє пресслужба президента України, Єрмак також поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та можливі дії ворога в найближчі місяці.

Крім того, він наголосив на важливості продовження дієвої підтримки України з боку партнерів у забезпеченні оборонних потреб для відповідного реагування на майбутні виклики.

При цьому Єрмак нагадав співрозмовнику слова українського президента Володимира Зеленського, сказані за результатами зустрічі з президентом Джозефом Байденом у Вашингтоні, щодо важливості створення дієвого повітряного щита для України. Адже, руйнуючи ракетами та дронами-камікадзе енергетичну систему нашої країни, Росія прагне використати холод як зброю масового ураження проти мирних громадян.

Голова Офісу президента висловив подяку американській стороні за розуміння ситуації та готовність і надалі підтримувати Україну у боротьбі за незалежність, свободу та демократичні цінності.

Теги: #салліван #єрмак

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