Двоє людей загинули на Донеччині, ще одну поранено унаслідок обстрілів РФ - ОВА

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого минулої доби в регіоні загинули дві особи, ще одна дістала поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У своєму телеграм-каналі він зазначив, що росіяни активно стріляли по всій лінії фронту вночі та вранці.

"На донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - місто зазнало декількох обстрілів, пошкоджено шість приватних будинків, дві крамниці та обладнання на інфраструктурному об'єкті. Інтенсивних обстрілів зазнала Мар'їнка, а під ранок поодинокі прильоти зафіксовано по старій частині Авдіївки - без жертв", - наголосив Кириленко.

Він уточнив, що внаслідок обстрілів, скоєних окупантами на горлівському напрямку, двоє людей загинули та одну поранено в Бахмуті. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще чотири будинки та будівлю лікарні. У Соледарі пошкоджено п'ятиповерхівку - ніхто не постраждав.

"На лисичанському напрямку росіяни завдали ракетного удару з С-300 по Лиману, а на території громади вели обстріл Торського та Зарічного - пошкодили будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих", - підсумував він.