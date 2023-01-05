Минулої доби через обстріл у Донецькій області загинули дві особи, троє поранено - голова ОВА

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів у Донецькій області загинули дві особи, ще троє - дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 січня росіяни вбили двох мирних жителів Донбасу - у Бахмуті. Ще три людини в області дістали поранень", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у четвер.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.