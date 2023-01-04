Події

17:23 04.01.2023

Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, поранено одну людину - голова ОВА

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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, поранено одну людину - голова ОВА

Російські окупанти в середу обстріляли Нікополь із важкої артилерії, внаслідок чого поранень дістала одна людина, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

"Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю. Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини", - написав Резніченко в телеграмі.

Він зазначив, що обстріл призвів до загоряння частини будинку, пожежу вже ліквідовано.

"До 20 осель понівечені. Наслідки атаки ще уточнюються", - підсумував Резніченко.

 

Теги: #обстріли #резніченко #нікополь

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