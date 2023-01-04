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15:56 04.01.2023

СБУ затримала на Закарпатті детектива БЕБ і місцевого депутата за "кришування" підпільного збуту електронних сигарет

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Служба безпеки України затримала на Закарпатті старшого детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ) і місцевого депутата, які "кришували" нелегальний збут підакцизних товарів, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації угоди причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією української спецслужби, співробітник БЕБ налагодив механізм незаконного отримання грошей від місцевих підприємців.

"За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет. За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав із комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. Причому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців", - зазначається в повідомленні.

У СБУ інформують, що до злочинної діяльності старший детектив залучив і депутата сільради в Ужгородському районі.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України.

Теги: #сбу #закарпаття #сигарети #беб

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