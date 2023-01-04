Мобілізовані окупантами українці планують здаватися в полон у Луганській області - Генштаб ЗСУ

Громадяни, які живуть в окупованих областях України, мобілізовані російськими окупантами до лав своїх збройних формувань, мають намір здаватися в полон після прориву Силами оборони України оборонних рубежів окупантів у Луганській області, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна і, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганська значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у середу.