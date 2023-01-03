СБУ затримала у Херсоні колишню главу "філії Російської залізниці"

Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні посібницю ворога – колишню главу "філії Російської залізниці", яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони РФ.

"Зловмисницею виявилася колишня чиновниця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналася до місцевої окупаційної адміністрації. Там вона очолила створене агресором "підприємство промислового залізничного транспорту "Херсонської залізниці", - йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією української спецслужби, на цій посаді зловмисниця допомагала ворогові налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

"Насамперед, вона сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів із території Росії у тимчасово захоплену частину Херсонщини. Також вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передання країні-агресору", - зазначають у СБУ.

Крім того, як зазначається у повідомленні, жінка особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників та вступати до лав окупаційної установи, за що обіцяла лояльне ставлення з боку окупантів та виплату зарплат у російських рублях.

За інформацією спецслужби, після звільнення Херсона співробітники СБУ затримали зловмисницю та повідомили її про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.