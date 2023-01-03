Найближчими роками створити "залізний купол" над Україною неможливо - Ігнат

Створити систему протиповітряної оборони "залізний купол" над Україною, подібної до тої, яку використовують в Ізраїлі, найближчими роками неможливо фізично, для цього потрібна занадто велика кількість техніки та ресурсів, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Найближчими роками ми не створимо ніякого "купола" над усією територією України - це неможливо фізично, тому що систем ППО поставити на такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти всередині країни просто неможливо. Це має бути величезна кількість техніки, це неймовірно дорого, на це потрібен величезний державний і людський ресурс зокрема", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас він зазначив, що система ППО в інших країнах світу, як-от США та Європа, - це перекриття певних напрямків, певних об'єктів.

"Іншу частину протиповітряної оборони держави виконують винищувачі - багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони", - сказав речник.

Він наголосив, що для того, щоб це відбувалося швидко та ефективно, необхідні нові літаки із сучасними радарами, сучасними ракетами, прицільно навігаційними комплексами. "Літаки, які ми хочемо отримати, перший кандидат - це F-16 певної модифікації, який міг би виконувати завдання в повітрі, зокрема з прикриття повітряного простору", - сказав Ігнат.