СБУ оголосила підозри російському генералові та адміралові флоту РФ за обстріли цивільної інфраструктури України

Слідчі Служби безпеки України зібрали якісну доказову базу на двох представників найвищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об'єктів України.

"Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що обом оголошено підозри за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) і ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування слідчі СБУ встановили, що від початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки найвищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

"Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22", - зазначають у СБУ.

Ігор Осіпов, за даними слідства, в період з 24 лютого по 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" із російських бойових кораблів.

"Це перші підозри, які оголошує Україна саме за обстріли цивільних об'єктів в Україні", - зазначають у СБУ.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.