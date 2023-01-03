Події

10:26 03.01.2023

СБУ оголосила підозри російському генералові та адміралові флоту РФ за обстріли цивільної інфраструктури України

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Слідчі Служби безпеки України зібрали якісну доказову базу на двох представників найвищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об'єктів України.

"Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що обом оголошено підозри за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) і ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування слідчі СБУ встановили, що від початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки найвищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

"Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22", - зазначають у СБУ.

Ігор Осіпов, за даними слідства, в період з 24 лютого по 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" із російських бойових кораблів.

"Це перші підозри, які оголошує Україна саме за обстріли цивільних об'єктів в Україні", - зазначають у СБУ.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

 

Теги: #сбу #підозра

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