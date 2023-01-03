Події

09:26 03.01.2023

За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 79 разів, дві людини загинули, ще дев'ять поранені - голова ОВА

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За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 79 разів, дві людини загинули, ще дев'ять поранені - голова ОВА

За минулу добу, 2 січня, російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонської області з застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів і танків, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Минулої доби через російські обстріли загинули дві людини, дев'ять жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що армія РФ атакувала Херсон 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, а також у житлові будинки.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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