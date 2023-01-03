У Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів окупантів

У Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів російських окупантів, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

"У Сватовому вибухнув склад із боєкомплектом окупантів", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі обладміністрації зазначили, що впродовж майже двох тижнів українські військовослужбовці спостерігали та фіксували кількість "Уралів", що заїжджали на базу.

"За цей час росіяни і місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК, зазначили в Страткомі ЗСУ", - йдеться в повідомленні.