Події

09:20 03.01.2023

У Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів окупантів

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 У Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів російських окупантів, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

"У Сватовому вибухнув склад із боєкомплектом окупантів", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі обладміністрації зазначили, що впродовж майже двох тижнів українські військовослужбовці спостерігали та фіксували кількість "Уралів", що заїжджали на базу.

"За цей час росіяни і місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК, зазначили в Страткомі ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #вибух #боєприпаси #луганська_область

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