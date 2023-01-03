Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

Втрати російських окупантів за добу склали 750 одиниць особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну близько 108 190 осіб, також ліквідовано 5 танків, 6 артилерійських систем і 1 вертоліт, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано, танків - 3036 (+5) од, бойових броньованих машин - 6100 (+7) од, артилерійських систем – 2033 (+6) од, РСЗВ - 424 (+1) од., засоби ППО ‒ 214 (+1) од., літаків - 283 (+0) од., гелікоптерів - 270 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3), крилаті ракети - 723 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10) од, спеціальна техніка - 181 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.