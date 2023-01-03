Президент України Володимир Зеленський попередив про тривалі атаки по території України іранськими дронами-камікадзе "Шахед", якими керують російські окупанти.

"У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики... Зараз той час, коли всім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними" , - сказав Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері.

Президент закликав "зробити все, щоб і ця мета терористів провалилася, як і решта".

Він подякував повітряним командуванням "Центр", "Південь" і "Схід" за "успішний захист неба днями".

"А особливо – бійцям 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ".

"Я дякую, звичайно, нашим пілотам, пілотам наших винищувачів і бійцям мобільних вогневих груп", - підкреслив глава держави.