Події

20:19 02.01.2023

Російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, є руйнування інфраструктури - глава РОВУ

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Російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, є руйнування інфраструктури - глава РОВУ

Упродовж понеділка російські окупанти тричі відкривали артилерійський вогонь по прибережних населених пунктах Нікопольського району, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Постраждали Марганецька і Червоногригорівська ТГ. Є руйнування майна та інфраструктури. Попередньо - люди не постраждали", - написав Євтушенко.
Він закликав жителів прибережних територій провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін.

Теги: #україна #дніпропетровщина #обстріли

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