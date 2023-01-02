Російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, є руйнування інфраструктури - глава РОВУ

Упродовж понеділка російські окупанти тричі відкривали артилерійський вогонь по прибережних населених пунктах Нікопольського району, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Постраждали Марганецька і Червоногригорівська ТГ. Є руйнування майна та інфраструктури. Попередньо - люди не постраждали", - написав Євтушенко.

Він закликав жителів прибережних територій провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін.