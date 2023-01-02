Українські сили оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій - Залужний

Збройні сили України та інші складові сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій і 28% від усіх окупованих РФ територій, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Звільнення правобережної Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тис. кв. км", - повідомив він у телеграм-каналі.

Згідно з опублікованими даними, сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3786 км, зокрема, активна лінія фронту з агресором становить 1500 км.