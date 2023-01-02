Україна і РФ ведуть бої за контроль над трасою Р66 на Кремінну - британська розвідка

Російські та українські сили впродовж останніх п'яти днів, імовірно, вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна в Луганській області, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок.

"Р66 є ключовим маршрутом постачання північної частини російського донбаського фронту з Бєлгородської області Росії. Його використання було перерване українською артилерією з жовтня, але якщо Україні вдасться забезпечити безпеку маршруту, це, найімовірніше, ще більше підірве російську оборону Кремінної", - зазначено в повідомленні.

Ідеться про ділянку траси Р66 між містами Кремінна та Сватове Луганської області. Обидва міста залишаються під окупацією, проте розташовані неподалік лінії розмежування.