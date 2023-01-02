Події

17:11 02.01.2023

Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

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Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

 Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році, підготовка проводиться на території 17 європейських країн, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн. Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено протягом 2022 року понад 20 тисяч військовослужбовців", - повідомив він у телеграм-каналі.

Залужний поінформував, що понад тисячу важкопоранених українських військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США та Ізраїлю.

 

Теги: #війна #зсу #залужний

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