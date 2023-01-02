Події

15:27 02.01.2023

Через ворожі обстріли у Херсоні пошкоджено 896 об'єктів - міськрада

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Через ворожі обстріли у Херсоні пошкоджено 896 об'єктів - міськрада

Станом на 2 січня на території Херсонської міської територіальної громади через ворожі обстріли пошкоджено 896 об'єктів, повідомляє пресслужба Херсонської міськради у понеділок.

"Станом на 2 січня у міській територіальній громаді пошкоджено 896 об'єктів: 34 об'єкти інфраструктури (каналізаційні насосні станції, мережі теплові, водопровідні, свердловини питної води, міст через річку Кошову); 44 будівлі та споруди навчальних закладів (ЗОШ, дитсадки); 35 нежитлових будівель та приміщень; 12 закладів охорони здоров'я (зокрема аптеки); 771 житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі комісія з оформленням типового акта (визначеного постановою Кабінету Міністрів України) обстежила 54 найбільш пошкоджені об'єкти, два акти у процесі оформлення.

"Сьогодні у місті працює вісім бригад, які здійснюють ремонти вікон, пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів, із них: три бригади КП "Парки Херсона", одна бригада ДСНС, чотири бригади ХОКАРС. Загалом у місті забили плівкою та плитами OSB 120 вікон", - підсумували у міськраді.

 

Теги: #херсон #нерухомість #руйнування

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