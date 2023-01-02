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14:20 02.01.2023

Президент Єврокомісії та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році

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Президент Єврокомісії та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у першій телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у новому році висловила підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу.

"У першій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у новому році я висловила щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", - написала вона у твіттері.

Також фон дер Ляєн наголосила, що незабаром розпочнеться розподіл EUR18-мільярдного пакета підтримки щомісячними траншами.

"Ми підтримаємо вас цієї зими генераторами, лампочками, навісами, шкільними автобусами. І ми продовжуємо нашу потужну фінансову допомогу. Незабаром ми почнемо розподіляти наш EUR18-мільярдний пакет підтримки щомісячними траншами", - написала вона.

Президент Європейської комісії додала, що з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським знову в Україні найближчим часом.

Теги: #зеленський #ляєн

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